الموت يفجع الفنان السوري مروان قاووق

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان السوري كاتب مسلسل "وردة شامية" مروان قاووق عن وفاة شقيقته السيدة منى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".


وتتم مراسم الصلاة على جثمانها ومراسم الدفن تتمّ اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة الروضة، وتقبل التعازي في منزل العائلة في حي الصالحية الشيخ محي الدين في العاصمة السورية دمشق.

ولمروان قاووق العديد من الأعمال المميزة منها: "الدبور" و"باب الحارة" في الأجزاء الأولى، و"بيت جدي"، و"طاحون الشر"، والمسلسل المعاصر "الخبز الحرام".

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