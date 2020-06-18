ضربة موجعة.. ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعرض نجم الفريق الملكي إيسكو ألاركون للإصابة، قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد فالنسيا اليوم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي: ‘‘أنه بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على اللاعب إيسكو ألاركون من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في أوتار الركبة في فخذه الأيمن، وفي إنتظار التطورات‘‘.

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب إيسكو، ولكن بات من المؤكد غيابه عن مباراة اليوم ضد فالنسيا المقرر إقامتها على ملعب ألفريدو دي سيتفانو في الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.

وشارك إيسكو في 23 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذ الموسم، وسجل 3 أهداف، حيث سجل هدفًا في كل من الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.