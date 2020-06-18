كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لموقعة إشبيلية غدًا في الليجا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي وقع عليها الاختيار لمواجهة إشبيلية غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني استبعاد الثلاثي سيرجيو روبيرتو وفرانكي دي يونج بالإضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرثور – لويس سواريز – ليونيل ميسي – نيتو – لينجليت – جريزمان – جوردي ألبا – برايثويت – أرتورو فيدال – جونيور – إيناكي بينا – ريكي بويج – كولادو – أنسو فاتي – أروخو – سافيريو – تشومي – مونشو.