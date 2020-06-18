أبرزها دم البقر.. أغرب اللقاحات المستخدمة في علاج كورونا

لا تزال جائحة فيروس كورونا تعصف بالعالم، ويكثف العلماء، التجارب والأبحاث محاولة منهم للسيطرة على كوفيد 19، وجاء من بين تلك التجارب، إنتاج لقاحات تبدو غريبة نوعا ما، تستخرج من بلازما الحيوانات أو تكون مجهولة المصدر.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أغرب لقاحات المستخدمة في علاج فيروس كورونا:





دماء البقر:





أعلنت شركة أمريكية عن بدء تجارب علي البشر لعلاج مستخلص من دم البقر محاولة لإنقاذ مرضي فيروس كورونا المستجد.





وتعتمد هذه التجربة في العلاج عن طريق استخراج الأجسام المضادة وفصل البلازما منها من دم البقر، حيث تشير التجربة الي الأبقار، التي خضعت للهندسة الوراثية حتى يصبح لديها جهاز مناعي قريب من نظيره لدى الإنسان.





وتقوم هذه الأبقار بعد ذلك بإنتاج أجسام مضادة لمكافحة فيروس كورونا في جسم الإنسان، وفي حالة اثبات فعالية نجاح التجربة، سيتم تحويلها إلى دواء ضد العدوى.





لقاحات غير معروفة:





كشفت روسيا عن بدأ تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعا.





وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أنها سمحت بهذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها هو مركز نيكولاي غماليا للبحوث في علم الأوبئة والأحياء المجهري.





ولم تعلن وزارة الصحة الروسية أي تفاصيل عن طبيعية لقاحات أو تركيبتهم سوي أن أحد النموذجين "سائل"، والأخر "مجمد".





حيوان اللاما:





رصد الخبراء العديد من التجارب من أجسام مضادة في جسم حيوان "اللاما" تساهم بقدر كبير على وقف فيروس كورونا، وفق لما ذكر "ساوث تشينا مورنينغ بوست".





وأشارت التجارب الي نتائج مشجعة للغاية، حيث أن الأجسام المضادة يمكن أن تعطى لأي شخص لحمايته من الفيروس أو حتى بعد إصابته لتقليل شدة المرض.





كما كشفت الدراسة أنه عام 2016 حقنوا اللاما، واسمه وينتر، بالسارس و"مرس" على أمل تطوير علاج للأمراض، ومن ثم أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة عندما اكتشف الفيروس، أحدهما مشابه للأجسام المضادة البشرية وآخر أصغر حجما.



