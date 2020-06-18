الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أوقفت منظمة الصحة العالمية، إجراء اختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا على المرضى ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

                

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا رسميًا، قالت فيه إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحد من وفيات مرضى كوفيد-19".

 

وقد أنهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن العقار من المستبعد أن ينتج أثرا مضادا للفيروسات.

 

 

وجاء تصريح منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء "ديكساميثازون"، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، وصفت نجاح الباحثين البريطانيين، في علاج حالات إصابة حرجة بفيروس كورونا المستجد، بدواء ديكساميثازون بـ"الإنجاز العلمي"، حيث قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إنه العلاج الأول الذي أثبت فعاليته مع هؤلاء المرضى.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدير عام فيه ديكساميثازون دواء ديكساميثازون السجين

أخبار تهمك

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

منذ ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ ساعة و 23 دقيقة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بلاكنيل.. شركة فرنسية تبشر بدواء لعلاج كورونا (التفاصيل)

الأردن يستخدم عقارًا قديمًا لعلاج فيروس كورونا

بعد موافقة روسيا.. دول تعتمد الملاريا علاجا لكورونا

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

"روج له ترامب" و"قد يكون ضارا".. لجنة مكافحة كورونا تحدد مصير دواء "هيدروكسي كلوروكين"

الصحة العالمية تعلن موعد إعلان نتائج عقار جديد لعلاج كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

10:54 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟