من داخل منزلها.. لقاء الخميسي تقيم عرض أزياء صيفي

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بمجموعة فيديوهات جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لقاء، خلال مقطع الفيديو مرتدية مجموعة من الفستانين الصيفية وتستعرضهم من داخل منزلها.


وعلقت الخميسي، على مقطع الفيديو قائلة:"فقط ارتدي ما يجعلك سعيدًا وايا كان ما تشعر بالراحة في كتاب مجموعة صيفية مميزة".


يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

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