رسمياً.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تيمو فيرنر

أعلن نادي تشيلسي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر قادما من لايبزيج بعقد لمدة 5 مواسم .

وأصدر النادي الإنجليزي بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يؤكد فيه اتفاقه مع اللاعب ونادي لايبزيج على ضمه بداية من يوليو المقبل فور اجتيازه للفحوصات الطبية.

ولم يكشف نادي تشيلسي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية في ألمانيا أشارت إلى أنها كلفت خزينة النادي الإنجليزي مبلغ 53 مليون يورو.

وقال فيرنر في تصريحات له عبر الموقع الرسمي لتشيلسي :"أنا سعيد للتوقيع لتشيلسي.. إنها لحظة فخر بالنسبة لي بالانضمام لهذا النادي العظيم".

وأضاف: "أود بالطبع توجيه الشكر للايبزيج، والنادي والجماهير على السنوات الـ4 الرائعة التي قضيتها مع الفريق، والتي ستظل محفورة في قلبي للأبد".

وأتم: "أتطلع لبدء مشواري مع زملائي الجدد في الموسم القادم، وكذلك للعمل مع فرانك لامبارد (مدرب تشيلسي)، وكذلك التواجد بين مشجعي الفريق.. معا سنحقق نجاحا باهرا في المستقبل القريب