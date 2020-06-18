الأرصاد: طقس ممتع اليومين المقبلين.. وموجة جديدة الأحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضا واضحا مقارنة بالأمس، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، أي أقل من الأمس بنحو 8 درجات.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن حالة الطقس المعتدل التي نشهدها اليوم الخميس ستستمر على مدار اليومين المقبلين، منوهة بأنه اعتبارا من الأحد المقبل سنشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بمعدل درجتين.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية

- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.













وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس، حيث وصلت ذروة الارتفاع، الأربعاء، وسجلت القاهرة حوالي 39 درجة.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة انتهت الأربعاء، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اليوم الخميس، وتصل لـ32 درجة على القاهرة.





ومن جهته، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.



