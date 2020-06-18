"جيتني مكسور" لـ أصاله تحقق 4 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حققت أغنية "جيتني مكسور" للفنانة أصالة نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت عدد مشاهداتها 4 مليون مشاهدة عقب مرور خمسة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".


وأغنية "جيتني مكسور" من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.


وفي سياق آخر، تستعد أصالة لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، تحمل عنوان "الحب والسلام"، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم.

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