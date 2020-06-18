مصر تحطم أحلام أردوغان بالسيطرة على غاز البحر المتوسط

حطمت الأكتشافات المتتالية لمصر في المتوسط، أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السيطرة على الغاز والنفط.

وتلقى الرئيس التركي صفعة قوية، بعد أن أصبح هدفه هو السيطرة على البحر المتوسط والتنقيب على الغاز، ومن أجل ذلك انتهك القوانين الدولية وتحدي غيره من الدول من أجل التنقيب على الغاز، ولم يكتفي بذلك بل حذر كل من يحاول وقف تلك المحاولات، ورغم كل ما يقوم به أردوغان من محاولات إلا أن مصر دائماً ما تقف له وتفشل تلك المساعي.

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تدخله السافر قي ليبيا، إلى السيطرة على ثروات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال صفقة الحدود البحرية، التي وقعها مع ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وتقوم تركيا بعمليات تنقيب على الشواطئ قبالة قبرص، ما دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إلى التهديد بفرض العقوبات على تركيا.

وكانت آمال تركيا قد تبخّرت بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهما يحتفظان بالاتحاد الجمركي بينهما، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حتى الآن، السوق الأهم لتركيا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات مأجورة في الداخل التركي، ومثلها في اليمن، تطالب بتدخل عثماني في اليمن، مماثلا للتدخل في ليبيا، والذي أدخل هذا البلد العربي في أتون حرب يصهب التكهن بنهايتها.