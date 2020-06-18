برلماني عن إعادة المصريين من ليبيا: ثقتنا بلا حدود في السيسى

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:22 ص
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تدخله وتكليفه أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا والذين عادوا إلى أرض الوطن سالمين.

وقال عامر  فى بيان أصدره اليوم الخميس، إن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بمجرد وقوع هذا الحادث أعلن أنه يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى قدرة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على رد الكرامة والاعتبار لأبنائنا المصريين بليبيا وإن المصريين داخل ليبيا خط أحمر وإن أساليب ميلشيات الأتراك وممارساتها العنصرية ضد بعض المصريين العاملين بليبيا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن مصر لن تنسي مافعلته الميليشيات التركية في أبناء الجالية المصرية وليعلم الجميع أن كرامة المواطن المصري بالخارج خط أحمر وفوق أي اعتبار وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية مُمثلة فى الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولي لتوليه مسئولية الحكم فى مصر منذ أكثر من 6 سنوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

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