بلقيس فتحي تستعيد ذكريات حفلاتها الغنائية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
استعادت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي، ذكريات حفلاتها الغنائية، من خلال نشر مقطع فيديو من حفلاتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بلقيس، على مقطع الفيديو قائلة:"وحشتووووووووني..اتفرج الفيديوهات والحماس يشعللني".

وأضافت:"حضرتولي حفلات! وين كانت؟ وايش ذكرياتها معاكم؟! احكولي وإذا حضرتوها مع أصحابكم منشن لهم".



وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اليمينة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حضرت حفلة القرية العالمية وفوجدت جمهور محب جمهور مخيف ووجدت قصة حب بين فنانة مميزة وجمهور لا مثيل له".

يذكر أن آخر أعمال بلقيس فتحي، أغنية "أرجوك" الذي ناقشت من خلاله قضية انسانية، وطرحته على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

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