سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.27%





إستهل سوق الأسهم السعودية بجلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 19.47 نقطة ليصل إلى مستوى 7329.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.94% خاسراً 753.84 نقطة ليصل إلى مستوى 8742.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.





وصعد 15 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الاتصالات والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%.





وقفز 104 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم " أليانز إس إف" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.07%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.02%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "دور" بنسبة 2.51%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.84%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 1.29%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 326.7 مليون ريال سعودي.