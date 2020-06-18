بيراميدز يزاحم الترجي على صفقة مدوية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

دخل نادي بيراميدز في المنافسة على التعاقد مع واحد من نجوم نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكدت صحيفة "الصباح" التونسية أن نادي بيراميدز يريد التعاقد مع إيهاب المباركي نجم نادي الترجي في الصيف المقبل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بيراميدز سيدخل في المفاوضات مع إيهاب المباركي في الفترة المقبلة مستغلا فشل نادي الترجي في تجديد عقده في الفترة الماضية.

 

كما ذكرت الصحيفة أن بيراميدز يريد ضم المباركي في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب اقتراب رحيل عمر لعيوني نجم الفريق في الصيف.

 

وينتهي عقد إيهاب المباركي مع نادي الترجي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في سوق الانتقالات الصيفية القادم بشكل مجاني.

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