تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.04% بمستهل جلسة الخميس

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:09 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.04% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1273.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 176.4 ألف درهم


 وهبط بسوق البحرين  المالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34% ، بعد أعلان شركة ناس، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 13 أغسطس لعام 2020، وذلك في تمام الساعة 12 مساءً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

 

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