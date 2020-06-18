بعد سنوات من عرضه،،السبكي يكشف أصعب مشاهد فيلم "الفرح"

Advertisements

كشف المنتج أحمد السبكي، عن أصعب مشاهد فيلم "الفرح" وذلك من خلال مشاركة مقطع فيديو من الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"من اصعب المشاهد فى فيلم الفرح فيلم الفرح انتاج احمد السبكى اخراج سامح عبد العزيز تاليف احمد عبد الله".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور السبكي، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان شيكو قائلًا:" كباريه والفرح من احلي افلام السينما المصرية يا حج احمد" وأضاف آخر"فيلم جبار بمعنى الكلمه على قد ماشفتو ماامليت منو".



فيلم "الفرح" تدور أحداثة في إطار أجتماعي غامض، وشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي وسوسن بدر وماجد الكدواني ودنيا سمير فانم وباسم سمره وجومانا مراد.