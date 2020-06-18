النيابة تعاين عقار شبرا مصر المنهار.. وتشكيل لجنة فحص

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة العقار المنهار بمنطقة شبرا مصر، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية، لمعاينية العقارات المجاورة، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها بالعقار المنهار من عدمه.





وتبين أن العقار قديم مكون من طابق أرضي و5 طوابق أعلاه وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، وتلقت غرفة النجدة إخطارا بانهيار عقار منزل بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وانتقلت سيارات الإسعاف.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي انتقلت إلى مكان انهيار العقار لمعاينته، ولم ينتج عنه وقوع أي مصابين.





ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة





ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وجاءت أبرز القضايا كالتالي:





ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2،740 طن "لحوم مُجمدة – كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 9 طن ("دقيق فاخر - أرز أبيض – مكرونة") بقصد رفع أسعارها.





ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 65000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب والإستيلاء على أموال الدعم لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستحقين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.. أسفرت عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مبلغ وقدره (1871990) جنيه مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى المُدعم ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.





تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (294) قضية بإجمالى مضبوات (76481) عبوة سجائر.



