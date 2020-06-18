مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.05% بمستهل التعاملات

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:05 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 0.05% خاسراً 1.19 نقطة ليصل إلى مستوى 2069.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.6 مليون سهم محققة ما قيمته 87.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1402 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.
 

وقفزت 5 أسهم ببسوق دبي المالي ال خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.04%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.87%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 23.5 مليون درهم.

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