مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.05% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 0.05% خاسراً 1.19 نقطة ليصل إلى مستوى 2069.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.6 مليون سهم محققة ما قيمته 87.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1402 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.





وقفزت 5 أسهم ببسوق دبي المالي ال خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.04%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.87%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 23.5 مليون درهم.