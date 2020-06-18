ميليشيات أردوغان الإرهابية تعتدي على مجمع الغاز الليبي

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:20 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

قامت الميليشيات الإرهابية التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتداء على مجمع غاز مليتة غربي ليبيا، مما تسبب في وقف ضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا.

 

  وقد وقع الاعتداء، بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا يهدف لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها في رد على تحركات تركيا بقيادة أردوغان مع حكومة الوفاق في طرابلس للتنقيب عن النفط قرب السواحل الليبية، بحسب ما ذكر قناة "مداد نيوز".

 

 والجدير بالذكر، أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح هو السيطرة على البحر المتوسط والتنقيب على الغاز، ومن أجل ذلك انتهك القوانين الدولية وتحدي غيره من الدول من أجل التنقيب على الغاز، ولم يكتفي بذلك بل حذر كل من يحاول وقف تلك المحاولات، ورغم كل ما يقوم به أردوغان من محاولات إلا أن مصر دائماً ما تقف له وتفشل تلك المساعي.

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