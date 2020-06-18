حسم موقف نجم برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب فريق برشلونة، لن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن مارتن برايثوايت لن يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة في مباراة الإياب للدور ثمن النهائي أمام نابولي في 7 أو 8 أغسطس، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يقبل اقتراح إدراج اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم في البطولات الأوروبية في الموعد النهائي في 3 فبراير بشأن استبدال المصابين أو المصابين المحتملين بفيروس كورونا الذين لم يتمكنوا من اللعب في المرحلة الأخيرة من المسابقات القارية.

وقد وصل المهاجم الدنماركي برايثوايت في منتصف فبراير ليحل محل عثمان ديمبيلي بفضل اللوائح الإسبانية التي سمحت لبرشلونة بإبرام صفقة هجومية لتعويض غياب اللاعب الفرنسي بسبب إصابته الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية أدت لغيابه عن الملاعب لأكثر من 5 أشهر، في حين يمكن أن يلحق ديمبيلي بمباريات البارسا في دوري الأبطال إذا تعافى من الإصابة.