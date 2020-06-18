الأهلي يعلن: عقد طاهر محمد طاهر خالي من الشرط الجزائي

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:56 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر.. أعلن مسئولو الأهلي عدم وضع شرط جزائي في عقد شراء المهاجم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

واستقر النادي الأهلي على ضم اللاعب طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي القادم ليرتدي فانلة المارد الأحمر.

وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلي واللاعب أسفرت في النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وطلب طاهر محمد طاهر وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف مميز وهو الأمر الذي تحفظت عليه لجنة التخطيط بالنادي واصرت على عدم وجوده.

ومن جهته، فضل طاهر محمد طاهر عرض الأهلي عن العروض الأخرى التي وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوروبا ومن أندية محلية أيضا.

ويحاول النادي الاهلي حسم الصفقة بشكل جيدا مع المقاولون العرب لسهولة انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء.

وشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون في 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

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