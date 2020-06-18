رغم انتشار فيروس كورونا.. ديانا هشام تلتقي بجمهورها

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شاركت الفنانة ديانا هشام، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع فيديو مع مجموعة من جمهورها الأطفال.



وعلقت ديانا، على مقطع الفيديو قائلة:"عودة مع أقرب الناس إلى قلبي معجبي الشباب الرائعين انا ممتنة جدًا لكم وفي الواقع لا استطيع العثور على كلمات كافية يمكن أن تصف مدى سعاجتي كلما قابلت أي منكم أحبكم جميعًا".



يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وأماني كمال وسهر الصايغ، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2020.