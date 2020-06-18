رولا سعد تنتهي من تسجيل أغنية جديدة.. وهذه التفاصيل

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

فرغت المطربة رولا سعد من تسجيل أغنية تتر برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان"رولا"، والأغنية تحمل نفس اسم البرنامج، وهي من كلمات جيهان مجدي، وألحان محمد راجح، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها مع بدء البرنامج في الشهر المقبل.


وفي سياق آخر، قامت رولا سعد مؤخرًا بتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"جنني"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عمليات المكساج والماستر الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن رولا طرحت مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والأغنية من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغاني المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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