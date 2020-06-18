خالد تاج الدين لـ محمد فؤاد: "مينفعش تغيب أكتر من كده"

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وجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة إلى الفنان محمد فؤاد يعبر فيها عن حبه الشديد له، ويطالبه فيها بالرجوع للغناء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب خالد تاج الدين منشورًا قال فيه :"ممكن بعد إذنك تعمل غنوة سينجل وتنزلها حتى على فيس بوك بتاعك في أقرب وقت، ‏أنا بحبك وأنت تاريخ مينفعش الغياب يطول للدرجادي".



وتابع تاج الدين قائلاً:" عندك شعراء وملحنين من مختلف الأجيال ومكسرين الدنيا يتمنوا بس اسمهم ينزل في تتر ليك،وعندك ‏إمكانيات تختار تراك وتنزله حتى من غير كليب يا سيدي !! يا راجل ده أنا العبد لله المتواضع شاعر و لقيت نفسي زهقان دخلت ‏أسجل راب وبعمل التانية اهو ! عندك الامكانيات ارجوك متختفيش اكتر من كده عننا عشان احنا بنحبك من قلوبنا‎ ‎".



والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.





