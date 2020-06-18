خالد تاج الدين لـ محمد فؤاد: "مينفعش تغيب أكتر من كده"

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


وجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة إلى الفنان محمد فؤاد يعبر فيها عن حبه الشديد له، ويطالبه فيها بالرجوع للغناء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب خالد تاج الدين منشورًا قال فيه :"ممكن بعد إذنك تعمل غنوة سينجل وتنزلها حتى على فيس بوك بتاعك في أقرب وقت، ‏أنا بحبك وأنت تاريخ مينفعش الغياب يطول للدرجادي".

وتابع تاج الدين قائلاً:" عندك شعراء وملحنين من مختلف الأجيال ومكسرين الدنيا يتمنوا بس اسمهم ينزل في تتر ليك،وعندك ‏إمكانيات تختار تراك وتنزله حتى من غير كليب يا سيدي !! يا راجل ده أنا العبد لله المتواضع شاعر و لقيت نفسي زهقان دخلت ‏أسجل راب وبعمل التانية اهو ! عندك الامكانيات ارجوك متختفيش اكتر من كده عننا عشان احنا بنحبك من قلوبنا‎ ‎".

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.


أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

الدوري الإنجليزي يغازل 8 نجوم من برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة الا ربع

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟