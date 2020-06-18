الإسماعيلي يفشل في تجديد عقد فخر الدين بن يوسف

فشل نادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية في تجديد عقد التونسي فخر الدين بن يوسف نجم هجوم الفريق ويقترب بشكل كبير من الرحيل عن الدروايش.

وكشفت صحيفة "تونس الرقمية" أن السبب الحقيقي وراء فشل الإسماعيلي في تجديد عقد فخر الدين بن يوسف هو الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن نادي الإسماعيلي عرض على فخر الدين بن يوسف الحصول على مبلغ 300 ألف دولار كراتب سنوي لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق ولكن اللاعب رفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن فخرالدين بن يوسف رفض العرض المقدم من الدراويش وطلب الحصول على مبلغ 700 ألف دولار كراتب سنوي وهو ما لا يقدر النادي على دفعه لذلك صرف النظر عن التجديد إلى اللاعب.

وأظهرت العديد من الأندية التونسية رغبة كبيرة في التعاقد مع فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحليه عن الدراويش.