الطالع الفلكي الخَمِيس 18/6/2020..الصّبَاح المُشْرِق!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الحادية عشرة و33 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 11 بَؤونَة قبطى ، 18 حُزَيْرَان رُومى ، 26 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وانتا؟) -أنا عايز أى سِتّ والسّلام.(محمّد صبحى من مسرحية تخاريف-1989)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ فى الحُوت يُسدّس بلوتُو فى الجدى -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى الحُوت يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين بلوتُو فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الواحدة و8 دقائق بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المرّيخ/الطاقة والحركة والنّشاط مُفيدة لإنجاز أعمالك خصوصاً إن كنت موظّفاً فى تسلسل هَرَمِى وظيفى (الجدى مُتسلّق الجبال) بكل حَذَر وصبر ،هذا التسديس مفيد لإمدادك بطاقات بُرج الجدى الثقيلة كالصبر والجَلَد والنّفَسْ الطويل والقدرة على تحمّل الإجهاد لفترات طويلة ولإنجاز هدف واحد فقط ، كما أنّه يتسبب بمشيئة الله تَعَالى فى رِضَا ومُساندة ودعم من المديرين أو من هم فى مراكز السلطة والنفوذ للمُجتهدين من الموظفين.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنّانتيْن نُورا وقرينتها الفلكيّة ليلى شُعير فكل عام وهُما بألف خير ، إحتفالاً بما فهذه هى...





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم علويّة مُصطفى أحمد قدرى والشهرة نورا قدرى ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مُستعدّ لمُساعدة الآخرين)،(فى أبّهَة)،(النّجم البازغ/المُشرِق)،(رسالة حُبّ)، (أدع الله تجد الإجابة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ليلى أحمد بيك شُعير والشهرة ليلى شعير، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(سريع كالبرق)،(نجم الصّباح)،(نجم الشمال)،(سُومَريّة)،(فى نقاء الذّهب الخالص)،(يُساعد المرضى)،(ريتا هيوارث)،(وجه بوكر/خالٍ من التعابير)،(هيئة عصفور)،(ضوء الحُبّ)،(إرتجاجات شافية)،(فم ماعت/فم ينطق بالحقّ).

*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجمُوعة من أغانى مولود بُرج الثور الفنّان اللبنانى سامى كلارك قد تجد أغلبها جديداً على أذنيْك

1-أغنية قومى تنرقص - غناء سامى كلارك

2-سامى كلارك اغنيه بعنوان امى

3-سامي كلارك : ارق الليل عيوني

4-عيونك يا صبية - سامي كلارك

5- الله يسامحك - سامي كلارك

6-سامي كلارك - عم تعلي صوتك فيني

7-Sami Clark اغنية نادرة لسامى كلارك.wmv

8-سامي كلارك : اه اه على هالايام





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.





برج الثور: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.

برج الجوزاء: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش والبهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج السّرطان: إن شعرت بإحساس الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً فى مظهره، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام ،والأيام كفيلة بإثبات شعورك.





برج الأسد: عليك بتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء : حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الميزان : لاتقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج العقرب: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة رذيلة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.





برج القوس: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من صفاتك.





برج الجدى: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولاتجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ أمام أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج الدّلو: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، قم بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة لتجد الحل المناسب.





برج الحوت: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع فى الغد، لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ فاصلة.



