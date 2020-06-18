أولى خطوات عودة السياحة.. متحف الغردقة يفتح أبوابه للجمهور

يستقبل متحف الغردقة، زواره اليوم، بعرض حوالي 1700 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر، وتضم المعروضات أدوات من الحياة اليومية والصيد والحلى والزينة والطعام، والألعاب الرياضية مثل الصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.





وصرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأن الدولة بصدد الفتح التدريجي للمقصد السياحي المصري.





وأشار العناني خلال المؤتمر الأخير له بمقر وزارة الإعلام، والذي انعقد بمشاركة وزيري الإعلام والطيران؛ للإعلان عن مستقبل السياحة والطيران خلال الفترة القادمة في ظل جائحة كورونا، إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزوار والسائحين مع تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والبداية ستكون بمتحف آثار مدينة الغردقة في البحر الأحمر والذي سيفتح أبوابه لاستقبال الزوار اليوم الخميس.





وافتتحت وزارة السياحة والآثار متحف الغردقة في 29 فبراير الماضي، وهو الافتتاح الذي شهده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ البحر الأحمر وعدد كبير من القيادات السياحية والأثرية في مصر.





ثم كان قرار الدولة بغلق المواقع والمتاحف الأثرية مع بداية ازمة كورونا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار والسيطرة على الفيرس.





ومتحف الغردقة يعد تجربة مميزة للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذه بشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا في أحد المستثمرين، والإدارة كاملة لوزارة السياحة ولأثار.





وخطوة فتح المتحف مرة أخري اتخذتها الوزارة ضمن قرارات الدولة ستعطي انطباعًا عامًا بالاتجاه نحو العودة التدريجية للسياحة، خصيصًا وأن الفتح جاء متزامنًا مع الإعلان عن افتتاح 9 مشروعات أثرية أخرى خلال الشهرين القادمين وهي افتتاح قصر البارون إمبان، وافتتاح جزئي لمتحف شرم الشيخ، وافتتاح متحف كفر الشيخ ومتحف الحضارة في الفسطاط، ومتحف المركبات الملكية، وافتتاح ميدان التحرير بعد التطوير، وموكب المومياوات الملكية، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة ومتحف المطار.





وقال العناني إن هذه الافتتاحات إضافة جديدة للمقاصد السياحية المصرية وإثراء للخريطة السياحية المصرية، ومع الأماكن الأخرى التي سيتم فتحها أمام الزوار تدريجيا وطبقا لخطة محددة ستعود السياحة إلي سابق عهدها إن شاء الله، حيث تسعي الدولة بكل أجهزتها لمعالجة الآثار السلبية التي تركتها أزمة فيروس كورونا علي قطاعات كثيرة خاصة السياحة والآثار.





وكشف العناني أنه من المقرر أيضًا أن يشهد شهر يوليو افتتاح بعض الأماكن والمواقع الأثرية الأخرى، وهي مناطق آثار الهرم ومعابد الكرنك بالأقصر وفيلة ومعابد أبو سمبل في أسوان وقلعة صلاح الدين، فيما سيتم استئناف حركة السياحة الخارجية بشكل تدريجي والبداية ستكون بفتح محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينة الغردقة، وهي المدن السياحة الأكثر أمنًا.





وأكد الوزير السياحة والآثار أن كل هذه الافتتاحات أو فتح الأماكن الأثرية سوف تخضع لتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والصحية بمنتهى الدقة والحزم دون أي تهاون، والتي تتمثل في منع أي تجمعات، التشغيل بنسبة 50 %، الأتوبيسات والليموزين العمل بنسبة 50%، اتخاذ كل إجراءات التظهير والتعقيم في حدودها القصوى.



