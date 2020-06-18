بعد ارتفاعها أمس.. درجة الحرارة اليوم تعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل القاهرة 33

ارتفعت درجة الحرارة أمس ووصلت لذروتها وتعرضت البلاد لموجة حارة، مما دفع معظم الناس يبحثون عن درجة الحرارة اليوم، لكي يعرفون هل ستستمر هذه الموجة أم أنها ستختفي مع بداية صباح اليوم الخميس الموافق 18/6/2020؟.





تراجعت درجة الحرارة اليوم حوالي 6 درجات لتسجل القاهرة 33 درجة ، وفقا لبيان هيئة الارصاد الجوية.





وأكدت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم تكن مستقرة وتعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كما أن مدينة القاهرة ومدن الوجه البحري يسودهما طقسا مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





وعن درجة الحرارة اليوم إليكم التالي:

درجة الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 33 والصغرى 22

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية فالعظمى 27 والصغرى 21.

درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ فالعظمى 37 والصغرى 27

درجة الحرارة اليوم في الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28

درجة الحرارة اليوم في دمنهور العظمي 30 والصغري 21

درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 26 للصغري

درجة الحرارة اليوم في محافظة قنا 38 درجة للعظمي و 26 للصغري