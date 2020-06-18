بعد ارتفاعها أمس.. درجة الحرارة اليوم تعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل القاهرة 33

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:41 ص
درجة الحرارة اليوم
درجة الحرارة اليوم
ارتفعت درجة الحرارة أمس ووصلت لذروتها وتعرضت البلاد لموجة حارة، مما دفع معظم الناس يبحثون عن درجة الحرارة اليوم، لكي يعرفون هل ستستمر هذه الموجة أم أنها ستختفي مع بداية صباح اليوم الخميس الموافق 18/6/2020؟.

تراجعت درجة الحرارة اليوم حوالي 6 درجات لتسجل القاهرة 33 درجة، وفقا لبيان هيئة الارصاد الجوية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم تكن مستقرة وتعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كما أن مدينة القاهرة ومدن الوجه البحري يسودهما طقسا مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وعن درجة الحرارة اليوم إليكم التالي:
درجة الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 33 والصغرى 22
درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية فالعظمى 27 والصغرى 21.
درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ فالعظمى 37 والصغرى 27
درجة الحرارة اليوم في الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28
درجة الحرارة اليوم في دمنهور العظمي 30 والصغري 21
درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 26 للصغري 
درجة الحرارة اليوم في محافظة قنا 38 درجة للعظمي و 26 للصغري
درجة الحرارة اليوم في مدينة سيوة العظمي تصل إلى 33.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة امس درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقي الصغري

أخبار تهمك

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 22 ساعة

الدوري الإنجليزي يغازل 8 نجوم من برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الثلاثاء

حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف عن حدوث اضطرابات جوية

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن أحوال الطقس (بيان جديد)

موجة من الطقس السيئ تجتاح البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر وتكشف موعد انتهائها

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. وعظمى القاهرة تسجل ارتفاعا كبيرا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟