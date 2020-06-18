ننشر أول صورة للشاب ضحية الطيارة الورق في دار السلام

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:51 ص
ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
حصلت "الفجر" على أول صورة لشاب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام في أثناء اللهو بطائرة ورقية.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب يدعى أحمد خالد عبدالله ويبلغ من العمر 19 سنة من أعلى عقار بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق السادس وإصابته بإصابات خطيرة أثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم التجفظ على الجثة تحت اذن النيابة وتم نقلها إلى مشرحة زينهم وجارى إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترك عمله واتهيأله السحر.. تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد صديقه

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
ننشر أول صورة للشاب ضحية الطيارة الورق في دار السلام
ننشر أول صورة للشاب ضحية الطيارة الورق في دار السلام

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