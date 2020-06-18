بعد إصابتها هي وأسرتها بكورونا.. المطربة رحمة تكشف تطورات حالتهم الصحية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

حرصت المطربة رحمة، على طمأنه محبيها على صحتها هي وأشقائها، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أنهم يتحسنوا تدريجيًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

كتبت رحمة منشورًا قالت فيه :"كلنا بنتحسن ولله الحمد كله أنا وأخواتي".

وتابعت رحمة قائلة:"لكن والدتي ربنا يلطف بها وبنا، ومرضانا جميعًا برحمته، الرحمن الرحيم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين على كل حال، وعلى أي حال، تحياتي".

وكانت رحمة قد أعلنت منذ أيام قليلة عن اصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، حيث كتبت منشورًا عبر" فيسبوك" ، قالت فيه :"أنا وأهل بيتي اتصبنا بكورونا".

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