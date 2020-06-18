وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء بعد صراع مع المرض

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
رحلت عن عالمنا صباح اليوم سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء"،وذلك بعد صراع مع المرض.

و أعلن نجلها عن وفاتها من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيق كتب منشورًا قال فيه:"إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".

كانت اليوتيوبر سناء عبدالحميد، الملقبة بماما سناء، قد كشفت قصة حياتها خلال استضافتها في برنامج الحياة اليوم، قالت إنها في بداية دخول السوشيال ميديا للمنازل المصرية كان نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج "تيك توك" لها، وهو ما أثار اندهاشها،قائلة:"كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة".

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