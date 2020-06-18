مخرج Dabangg يهاجم أسرة سلمان خان لهذا السبب

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

هاجم المخرج الهندي "أبهيناف كاشيب" عائلة النجم سلمان خان، الذي سبق له التعاون معه بإخراجه لفيلم Dabangg الجزء الأول، بعد وفاة سوشانت سينغ.

ونقل موقع "إنديا توداي" تصريحات لـ أبهيناف، قال بها أن ما تعرض له سوشانت من ضغوطات بسبب العمل في السينما أدت لانتحاره نتعرض لها جميعا، مشيرا لانه شخصيا تعرض لها من عائلة خان.

واكد على أن سلمان خان وأشقائه حاربوا عمله بالسينما وتسببوا في نهاية زواجه وكشف عن هذه التفاصيل عبر تصريحاته له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

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