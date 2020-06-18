تأجيل حفل توزيع جوائز Independent Spirit لـ أبريل 2021

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بعد جوائز بافتا وجوائز الأوسكار أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز Independent Spirit عن تأجيل فعاليات حفل جوائزها لشهرين عن موعده المحدد خلال عام 2021 المقبل.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي أفادت بأن حفل الجوائز، سيقام خلال شهر أبريل من عام 2021 المقبل، كغيره من العديد من حفلات الجوائز التي أعلنت تأجيلها رسميا بسبب جائحة كورونا.

ومن الحفلات التي مازال مصير إقامتها مجهولا، كل من حفلة جوائز إيمي وحفل جوائز جولدن جلوب اللذان يقاما في مطلع ونهاية كل عام.

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