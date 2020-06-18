فرمان ناري من كارتيرون بشأن ميركاتو الزمالك الصيفي

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:26 ص
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن تعاقد النادي الأبيض مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وعرض مسئولو الزمالك على كارتيرون بعض الأسماء للتعاقد مع أحدها في الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق بالموسم القادم.

 

ورفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة تعاقد نادي الزمالك مع ظهير أيسر في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأكد كارتيرون إلى مسئولو نادي الزمالك أنه يكتفي باللاعبين المتواجدين حاليا في مركز الظهير الأيسر ولن يحتاج إلى لاعبين آخرين في الموسم القادم.

 

ويملك نادي الزمالك حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ويقدمان حتى الآن مستوى مميز جدا مع القلعة البيضاء.

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