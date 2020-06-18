وفاة مدير أعمال الفنان محمد عز

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:26 ص
محمد عز
محمد عز
روان هيثم
أعلن الفنان محمد عز عن موت مدير أعماله مينا نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب محمد عز قائلاً: "انا لله وانا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله صاحبي وأخويا ومدير أعمالي مينا نور أثناء إجراء عمليه جراحية".

وتابع: "أصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا، أصعب لحظات حياتي، لا إله إلا الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مشاركته في مسلسل "الاختيار" وقام بتجسيد دور خالد.

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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