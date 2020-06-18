بالتفاصيل.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موعد استئناف مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس  بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد مسئولو اليويفا، ان بطولة دوري الأبطال ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتباراً من 12 أغسطس .

 

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتباراً من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس .

 

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس .

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