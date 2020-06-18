الزمالك يحسم موقفه من صفقة عمر جابر

كشفت تقارير صحفية أن الزمالك حسم موقفه من التعاقد مع عمر جابر نجم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على صرف النظر عن فكرة التعاقد مع جابر في الفترة المقبلة بسبب عدم الاتفاق معه على الأمور المادية.

وصرف مسؤولي القلعة البيضاء النظر عن ضم لاعب بيراميدز بعد اقترابهم من التعاقد مع حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي.

وكان عمر جابر يرغب في الانتقال والعودة مرة أخرى إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب عمر جابر وقتها من مسئولي الزمالك بالضغط على مسئولي براميدز من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وتمسكت إدارة الزمالك وقتها بالتعاقد مع عمر جابر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاتفاق القديم بين الطرفين، قبل أن تتراجع عن ضمه مؤخرًا.