الأهلي يسرع المفاوضات لضم طاهر محمد طاهر









يبحث مسئولوا النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





الأهلي يتحرك رسميًا لضم مهاجم طاهر محمد طاهر





اتخذت النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.





من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وقال محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس2: "كان هناك جلسة ودية بيننا وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخلالها تحدثنا عن تبادل اللاعبين بين الناديين".





وأضاف "وبالفعل طلب الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر".





وأكمل "طاهر لم يوقع للأهلي كما يُقال لأن النادي الأحمر أكبر بكثير من الحصول على توقيع لاعب دون علم ناديه".





وواصل "الأهلي أبدى استعداده للحصول على خدمات طاهر سواء شراء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين".



