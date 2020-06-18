تحديد موعد كأس أمم أوروبا 2021

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:57 ص
كأس أمم أوربا
كأس أمم أوربا
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا) أعلن عن تحديد الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 لإقامة بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي كانت مقررة في العام الحالي وتم تأجيلها بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير الصحفية بأن المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي يويفا عقد اجتماعا اليوم الأربعاء أعلن فيه مصير بطولاته المؤجلة مثل بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو كما قرر سحب تنظيم المباراة النهائية من مدينة إسطنبول التركية على أن تستضيف نهائي نسخة العام المقبل بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي والنهائي في مدينة لشبونة البرتغالية من دور واحد بدلا من النظام السابق بنظام مبارتي الذهاب والعودة في الفترة من 12 حتى 15 أغسطس بينما سيقام الدور قبل النهائي يومى 18 و19 من نفس الشهر على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس المقبل.

ويعتبر منتخب البرتغال هو حامل لقب يورو 2016 بعد الفوز في النهائي على منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور. 

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