







يخطط مسئولو نادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.





الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي





تراجعت إدارة الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية عن رفض باهر المحمدي فكرة العودة من جديد لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، فيما صرف مسئولوا الأبيض النظر عن ضم المدافع الدولي.





وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أكدت توقيع الاعب على عقود الانضمام إلى القلعة الحمراء.





عودة النشاط الرياضي في مصر



