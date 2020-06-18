لاعب برشلونة قبل مواجهة إشبيلية: هدفنا الفوز وتحقيق الليجا









عبر اللاعب الاسباني الشاب أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة عن استعداد الفريق للمواجهة المقبلة أمام نظيره نادي إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وقال فاتي في تصريحات صحفية اليوم:"‏ نعرف جيداً فريق إشبيلية، ستكون مباراة صعبة بدون شك، أشعر بأنني أتحسن يوماً بعد يوم وهذا الأمر يسعدني".





وأضاف لاعب برشلونة:"‏ الفريق بحالة جيدة، الجميع جاهز ولديه الحافز من أجل المنافسة لتحقيق الثلاث نقاط والفوز بالدوري الاسباني ، هدفي هو تحسين المستوى وإستغلال الفرص التي تتاح لي حتي لو دقائق قليلة".



