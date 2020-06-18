لاعب برشلونة قبل مواجهة إشبيلية: هدفنا الفوز وتحقيق الليجا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:05 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


عبر اللاعب الاسباني الشاب أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة عن استعداد الفريق للمواجهة المقبلة أمام نظيره نادي إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقال فاتي في تصريحات صحفية اليوم:"‏ نعرف جيداً فريق إشبيلية، ستكون مباراة صعبة بدون شك، أشعر بأنني أتحسن يوماً بعد يوم وهذا الأمر يسعدني".

وأضاف لاعب برشلونة:"‏ الفريق بحالة جيدة، الجميع جاهز ولديه الحافز من أجل المنافسة لتحقيق الثلاث نقاط والفوز بالدوري الاسباني ، هدفي هو تحسين المستوى وإستغلال الفرص التي تتاح لي حتي لو دقائق قليلة".

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي إشبيلية يوم الجمعة القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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