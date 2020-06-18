تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فالنسيا اليوم بالدوري الاسباني









يستضيف اليوم الخميس نادي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سانتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.





ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعلق المعلق التونسي رؤوف خليف.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد ضد فالنسيا:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو، داني كارفاخال.





خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور، اسينسيو



