نجم ليفركوزن يحلم بتكرار إنجاز كروس مع ريال مدريد

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:29 ص
ليفركوزن
ليفركوزن
أمل الحلفاوي
يأمل كاي هافيرتز لاعب وسط ليفركوزن الألماني صاحب الـ21 عاما، في تمثيل نادي ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

حيث يحلم هافيرتز بأن يوقع على حقبة تاريخية مع ريال مدريد مثل مواطنه الألماني توني كروس.

لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز يعد مطمعا للعديد من الأندية، من أجل الحصول على توقيعه خلال الفترة المقبلة، ولكن اللاعب يريد تمثيل الملكي.

وتقدم نادي ريال مدريد بعرض لنادي باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات هافيرتز، وقوبل بالرفض، لأنه لم يكن مغريا بالنسبة ليفركوزن، وأقل مما يطلبه، حيث عرض الأبيض أقل من مائة مليون يورو.

وحاول ريال مدريد ادخال بعض من لاعبيه ضمن الصفقة، ولكنهم لم يقنعوا نادي باير ليفركوزن بشكل كامل.

وتوجد رغبة كبيرة لدى اللاعب بالخروج من البوندسليجا الموسم المقبل، في الوقت الذي يرغب فيه بايرن ميونخ ضمه في عام 2021، وهو الأمر الذي سينتهي بالفشل نظرا لرغبة اللاعب.

ويمتد عقد كاي هافيرتز مع نادي باير ليفركوزن حتى عام 2022، ولا يوجد لدي اللاعب شرط جزائي في عقده يمكنه من تحريره قبل انتهاء عقده.

ويطالب نادي باير ليفركوزن بـ 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه، خلال الصيف المقبل، فيما يفكر النادي في الإبقاء عليه موسم آخر، ثم بيعه في العام التالي، حتى تكون الأوضاع الاقتصادية استقرت.

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