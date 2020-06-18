كريم بامبو يستفسر عن مصيره داخل الزمالك

تحدث اللاعب كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، حول حقيقة رحيله في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وقد أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر صحفي قد عقده، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وعودة منافسات الدوري يوم 25 يوليو القادم.





وأوضح المصدر أن أمير مرتضي منصور، قد أبلغ اللاعب، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض هو صاحب القرار الخاص بكل اللاعبين، والإدارة سوف تعلن عن رأي المدير الفني أمام وسائل الإعلام.





وفي وقت سابقاً قد رحب الفرنسي باتريس كارتيرون على رحيل كريم بامبو، حتي لو على سبيل الإعارة.



