أحمد حاتم يعزف علي البيانو ويعلق "نشاط اجتماعي"





يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هنا الزاهد، ولم يتم عرض الفيلم حى الآن بالسينمات.







شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره بڤيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر حاتم بالفيديو وهو يعزف على البيانو، وعلق على الصورة قائلاً: "نشاط اجتماعي".