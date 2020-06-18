التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 29 من الدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:40 ص
ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا
عبد القادر عرابي


يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فالنسيا مساء اليوم الخميس 18 يونيو، في إطار مواجهات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك بملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالعاصمة مدريد.



ويطمح نادي ريال مدريد في الفوز على فالنسيا، لإستعادة فارق النقطتين مع برشلونة، بعد أن فاز الأخير على ضيفه ليجانيس، بهدفين دون رد.


يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب أندية الليجا برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، حققها من خلال الفوز في 17 مباراة والتعادل خلال 8 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.


ويغيب عن النادي الملكي الثلاثي المصاب لوكا يوفيتش وناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة مارسيلو وداني كارفخال وجاريث بيل، بعض تعرضهم للإصابة عقب لقاء إيبار الماضي.



وفي ضوء تلك الغيابات، من المرجح أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المباراة، معتمداً على الأسماء التالية.


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس.


خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.




وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

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