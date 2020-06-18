نبأ سار لجماهير الإسماعيلي بشأن فخر الدين بن يوسف













تلقت جماهير نادي الإسماعيلي اخبار سارة في الساعات الماضية بشأن اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الفريق ومستقبله مع النادي.





وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة الدراويش توصلوا لاتفاق مع بن يوسف من أجل تجديد عقده مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.





وسوف يحضر فخر الدين بن يوسف إلى الإسماعيلية فوز إعادة تشغيل رحلات الطيران بين مصر وتونس.





وكان فخر الدين بن يوسف قد انتقل إلى نادي الاسماعيلي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مجانا.



