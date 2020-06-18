تطورات جديدة بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:36 ص
ميسي
ميسي
أحمد عصام



كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني. 

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021 القادم. 

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن ليونيل ميسي اتفق مع إدارة النادي على تجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى صيف موسم 2023.

وسوف يتضمن هذا العقد بين ميسي وإدارة البارسا نفس بنود العقد الماضي، حيث يحق للاعب الأرجنتيني الرحيل عن الفريق الكتالوني في نهاية كل موسم. 

وقرر ميسي عدم الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، وتسعى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لتجديد العقد قبل بداية الموسم الجديد.

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