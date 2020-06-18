بشري تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"
الخميس 18/يونيو/2020 - 03:53 ص
فايقة محمد عادل
استعادت الفنانة بشري، كواليس تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"، من خلال نشر ڤيديو جديد من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر بالڤيديو مجموعة من أبطال العمل منهم مؤمن نور، أحلام الجريتلي وعمرو عابد وآخرين، وعلقت علي الڤيديو قائله: "الذكريات الجميلة من تصوير مسلسل القمر آخر الدنيا".
جدير بالذكر أن مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.
وظهر بالڤيديو مجموعة من أبطال العمل منهم مؤمن نور، أحلام الجريتلي وعمرو عابد وآخرين، وعلقت علي الڤيديو قائله: "الذكريات الجميلة من تصوير مسلسل القمر آخر الدنيا".
جدير بالذكر أن مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.
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الذكريات القريبة من تصوير مسلسل #القمر_آخر_الدنيا تأليف د.ثناء هاشم الدراماتورج عبير سليمان و إخراج تامر حمزة و من إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و هذا المشهد من بطولة @moamennourofficial @amrabedd @tharaa.goubail @moamen.hegazy @tamer__hamza @starsmedia.production