بشري تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"





جدير بالذكر أن مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.







استعادت الفنانة بشري، كواليس تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"، من خلال نشر ڤيديو جديد من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر بالڤيديو مجموعة من أبطال العمل منهم مؤمن نور، أحلام الجريتلي وعمرو عابد وآخرين، وعلقت علي الڤيديو قائله: "الذكريات الجميلة من تصوير مسلسل القمر آخر الدنيا".