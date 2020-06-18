ميدو: عودة الدوري ليس قرارا حكوميا.. الأندية تدفع ثمن التباطؤ في إنشاء «الرابطة»

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:51 ص
ميدو
ميدو
علي خلاف


تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن قرار إستئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منتصف يوليو القادم.

تصريحات أحمد حسام ميدو

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار الأندية بمنح الدوري للأهلي خطأ، هو ليس قرارهم، هناك لائحة لابد من تطبيقها، وإذا استهانت الإدارات في حق أنديتها فالجمهور لن يقبل".

وأوضح ميدو: "هناك الآلاف من اللجان الإلكترونية للأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصلون على رواتب ثابتة من أجل أن ينساق إليهم الجمهور".

وعن إلغاء مسابقة الدوري، قال أحمد حسام: "إلغاء الدوري سيكون انتصارًا لإدارة الزمالك، والأندية تدفع ثمن تباطؤها في إنشاء رابطة أندية الدوري الممتاز".

وتابع: "لو كانت هناك رابطة كانت ستكون هي صاحبة القرار في عودة الدوري والأندية صاحبة القرار، الأندية استهانت في حق نفسها وجماهيرها".

وأردف لاعب الزمالك: "ولذلك الأندية وقعت فريسة في الوقت الراهن في يد أصحاب القرار".

وأوضح مدرب مصر المقاصة السابق: "تصريح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة توصي بعودة النشاط، وضع مسؤولي الدولة في موقف محرج لأن الطبيعي هذا ليس قرار الحكومة".

وأكمل: "في العالم كله الحكومة تعطي الضوء الأخضر للعودة، ولكن لا تقرر استكمال النشاط، لأن استكماله يعد قرار الأندية".

وواصل: "أزمة كورونا ستحمس الأندية لإنشاء الرابطة، لماذا لا نفعل مثل الذين سبقونا في كرة القدم؟، أنا لا أفعل أشياء واتخذ مواقف من أجل مجاملة نادي بعينه لأنني ليس مرشحا في الانتخابات، لكنني أطالب فقط بوضع نظام وإنشاء رابطة الأندية".

وشدد: "حيثيات قرار استئناف الدوري خطأ، ليس من اختصاص الحكومة استكمال الدوري، عدم وجود رابطة أدى إلى (شغل البلطجة)، ولا يجب أن يكون ممثل كل نادي في الرابطة عضو مجلس إدارة في ناديه".

وأتم العالمي تصريحاته: "اذا بدأ 1 اغسطس سينتهي 1 نوفمبر، وسينتهي الكأس 20 نوفمبر، وتبدا الدوري الجديد أول ديسمبر.. ثم تشتكي الأندية من ضغط المباريات وسندور في نفس الدائرة التي ندور فيها منذ سنوات".

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